Social Poduri: Primăria și vecinii au sărit în ajutorul familiei Teriș de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Primăria Poduri i-a mobilizat pe cetățeni să vină în ajutorul familiei Teriș din satul Valea Șoșii, a cărei casă a fost mistuită de un incendiu în urmă cu zece zile. Alături de podurenii care sunt beneficiari ai Legii 416, la demolare și la curățarea zonei participă, ca voluntari, și vecinii. „De asemenea, foarte multă lume i-a ajutat cu bani, cu produse și cu haine. Orice gest contează pentru ei, acum. Totul a ars, nu mai au nimic, nimic”, arată Diana Albu, primarul comunei. Soții Teriș au trei copii și au ridicat casa, în timp, cu sacrificii. În urmă cu două luni, bărbatul a plecat în Germania, la muncă, tocmai pentru a strânge bani ca să o finalizeze. Incendiul provocat, probabil, de un scurtcircuit le-a distrus locuința, mobila, obiectele casnice și aparatele electrice. Implicarea autorităților nu se va opri aici. „Pentru refacerea casei vom căuta o firmă. Fie ca să ne sponsorizeze cu materiale, fie ca să reconstruiască de la zero locuința”, a declarat Diana Albu. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.