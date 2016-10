O fetita de 1 an si 10 luni, din satul Cernu, comuna Poduri, a murit dupa ce, marti seara, a cazut si s-a lovit puternic cu capul de soba.

Era acasa cu mama ei, in vârsta de 20 de ani, si fratele de 3 ani, tatal fiind plecat la munca in strainatate.

Copiii se jucau iar la un moment dat ar fi inceput sa se certe pe o jucarie. Atunci mama ar fi intervenit intre ei ca sa-i desparta si i-a indepartat pe unul de celalalt. Acesta a fost momentul in care fetita ar fi cazut si s-a lovit cu capul de soba.

Desi se simtea rau, mama a crezut ca o sa-i treaca si a incercat sa-i acorde ea ingrijiri. Abia pe la ora 2.00 noaptea s-a dus la socri si a cerut ajutor, in localitate fiind chemata o ambulanta care a preluat victima.

„Copiii se jucau de la o jucarie si i-a impins unul intr-o parte altul in cealalta si a cazut cu capul de marginea sobei. Ea i-a pus o solutie acolo, ca a crezut ca poate isi revine, dar capul s-a umflat si a venit târziu la soacra sa ca sa anunte”, spunea Elena Antohe, strabunica fetitei.

Micuta a ajuns la spital unde s-a stabilit ca avea un hematom la cap, dar din pacate medicii n-au mai putut face nimic ca sa o salveze. Oamenii din sat spun ca tânara avea grija de copii si cred ca a fost doar o intâmplare nefericita.

Cazul a ajuns in atentia procurorilor care au deschis o ancheta. „Urmeaza ca mama sa fie audiata si vom decide in consecinta in functie si de intreg materialul probatoriu administrat in dosarul cauzei.

Incadrarea juridica este de lovituri cauzatoare de moarte raportat la infractiunea de violenta in familie”, a declarat Felix Banila, prim-procuror la Parchetul de pe lânga Tribunalul Bacau.

Tânara de 20 de ani este insarcinata in opt luni cu al treilea copil.