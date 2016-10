Nenorocirea a fost descoperita marti, in jurul orei 14.00. Soacra femeii, care locuieste in locuinta vecina, si-a dat seama ca s-a intâmplat ceva pentru ca nici nora ei si nici fetele nu iesisera din casa de dimineata. Minorele ar fi trebuit sa mearga la scoala dupa-amiaza, iar acest lucru a trezit suspiciuni.

A chemat o ruda si impreuna le-au gasit pe toate trei in pat. Mama de 38 de ani era deja decedata, fata cea mare era in coma si doar cea mica era constienta, dar nu mai avea puterea sa strige dupa ajutor. In localitate au ajuns doua ambulante, care au preluat copilele si le-au transportat la Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti unde primesc toate ingrijirile medicale de care au nevoie.

Fata de 11 ani a fost stabilizata si a ramas sub supraveghere in Sectia de Pediatrie, iar sora ei a fost internata la Terapie Intensiva, unde primeste oxigen, tratament indicat in astfel de situatii. Din pacate, pentru mama lor, echipajele de salvare nu au mai putut face nimic.

„Când am vazut ca este trecut de prânz si nu este nicio miscare la ele in curte, m-am ingrijorat. Vaca nu fusese mulsa, fetele nu au iesit sa se duca la scoala. Am chemat o ruda de aici si când a intrat le-a gasit pe toate in pat. Au venit salvarile, dar nora se pare ca era moarta de câteva ore. Pe fete le-au dus la spital”, povestea bunica minorelor.

Rudele nu-si explica ce s-a intâmplat. Soba ar fi fost curatata inainte sa inceapa sa faca focul si oricum nu era veche, casa lor fiind inca in constructie, iar oamenii cred ca probabil a fost supraincalzita. Sotul femeii, plecat la munca in strainatate, a aflat ce s-a intâmplat si este asteptat sa se intoarca acasa.