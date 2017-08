Mulți copii din satele județului Bacău nu au văzut niciodată marea și nu se știe dacă o vor vedea vreodată. Pentru puștii ai căror părinți sunt foarte săraci și nu-și permit să-i trimită „în vacanță”, educatoarele Grădiniței nr. 1 din Poduri au organizat Atelierul de Vară „Șotron”. Tema cea iubită este „Insula de nisip”. „Avem două grupe a câte 22 de copii, care vin la grădiniță și își aleg atelierele de lucru. Proiectul e realizat în parteneriat cu Asociația OvidiuRo, care ne sprijină cu materiale”, arată Cristina Popa Sandu, educatoare. Modulul educațional „Șotron” al Asociației OvidiuRo e aplicat în mai multe județe și presupune o varietate de proiecte ce au drept scop creșterea calității activităților de învățare. În cadrul Atelierului de Vară din Poduri, copiii urmăresc „Calendarul naturii”, participă la jocuri de rol, jocuri de masă, ascultă povești, pictează pe scoici și melci, modelează stele de mare din argilă. Toate acestea – nisipul, scoicile, jucăriile, peisajele marine văzute în ilustrații – îi fac să se simtă în vacanță și îi ajută să înțeleagă și să-și imagineze marea, explică ed. Valeria Stârpariu. 0 SHARES Share Tweet

