Poduri: Comemorarea Generalului Sova, cu fanfara si defilare in centrul comunei

Locuitorii comunei Poduri il vor comemora, luni, pe generalul Nicolae Sova, nascut in satul Rusaesti pe 9 noiembrie 1885. Evenimentul va incepe la ora 12, in sala de festivitati a Primariei Poduri, cu evocarea personalitatii militarului.

Vor urma alte momente prin care locuitorii si oficialii vor cinsti memoria generalului: un spectacol cu muzica patriotica, o defilare, un concert sustinut de fanfara militara si depunerea de coroane. Invitati de onoare vor fi reprezentantii institutiilor judetene, locale si fiii comunei, cu care locuitorii se mândresc.

“Ii astept pe toti podurenii pentru a urmari impreuna fanfara militara, defilarea si spectacolul pregatit de copii. Totul este facut pentru ca Poduri, comuna noastra, prin Nicolae Sova și prin noi toți, sa fie parte din istoria românilor”, declara Diana Albu, primar.

Gen. Nicolae Sova a fost comandant al Regimentului 23 Infanterie „Tribunul Simeon Balint” (1930), colonel (1932), atasat militar la Viena (1938), comandor, general de brigada (1938), comandant al Brigazii 20 Infanterie (1939-1940), director in Ministerul Apararii (ian. 1941), comandant al Diviziei 1 – Armata 3 in zona de operatii Basarabia si Odessa (1941 iunie – 1942).

In 1943-1944 este subsecretar de Stat pentru Marina in Ministerul de Razboi, apoi general de corp de armata (1944, ianuarie-august), comandant al Corpului 7 din Armata Româna incadrat in Frontul 2 Ucrainean, erou in Operatiunea militara „Budapesta” (ianuarie 1945).

A fost pensionat fortat in martie 1945. Are numeroase distinctii, medalii si decoratii militare, fiind considerat “un ofiter model al Armatei Române”, brav militar si comandant.

Intre 1946 si 1956 este condamnat pentru crime de razboi, apoi reabilitat, fiind decorat cu Ordinul „23 August” in 1964. A murit pe 12 martie 1966 si a fost inmormântat cu onoruri militare in Cimitirul Ghencea. Prin urmare, podurenii considera ca sunt indreptatiti sa se mândreasca cu eroul nascut in Rusaesti.