Politica Podu Turcului: Audiențe la biroul parlamentar al deputatului Ionel Floroiu de Ovidiu Pauliuc - Deputatul Ionel Floroiu va fi prezent vineri la biroul său parlamentar deschis la Podu Turcului, pentru programul de audiențe dedicate locuitorilor din zonă. "Îi aștept cu inima deschisă pe toți băcăuanii de pe văile Berheciului și Zeletinului la audiențe. Îi voi ajuta pe cât îmi vor permite legea și experiența mea în administrație, în parteneriat cu primarii din zonă. Chiar dacă nu au probleme (ceea ce îmi doresc din tot sufletul!), vreau să stăm de vorbă ca oamenii buni despre viața noastră de zi cu zi", spune deputatul Ionel Floroiu, in invitația sa. Programul de audiențe este intre orele 10-14.

