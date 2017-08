PNL solicită demisia de onoare a prefectului Maricica Coșa, pentru gestionarea defectuoasă a incendiului de la depozitul de deșeuri. Într-un comunicat semnat de deputații Ionel Palăr și Tudorița Lungu, se afirmă că prefectul județului ar fi trebuit să activeze Planul Roșu de Intervenție. La nouă zile de la incendiul ce a cuprins depozitul de deșeuri menajere, băcăuanii continuă să respire aerul toxic, iar Instituția Prefectului, primarul Municipiului Bacău și autoritățile de mediu își fac încă ucenicia la locul de muncă. Este încă o dovadă că autoritățile municipiului și ale județului Bacău sunt mai mereu depășite și nu sunt capabile să gestioneze situațiile de criză. Comitetul pentru Situații de Urgență, condus de prefectul județului Bacău, ar fi trebuit să activeze Planul Roșu de Intervenție, ceea ce ar fi putut duce la neutralizarea rapidă a incendiului. Dacă nu au știut cum trebuie procedat, autoritățile locale ar fi trebuit să aibă decența de a-și recunoască neputința și, prin intermediul planului roșu, să solicite ajutor de la alți specialiști din țară. Considerăm că prima măsură pe care Prefectura Bacău ar fi trebuit să o ia era să solicite Agenției pentru Protecția Mediului prelevarea de probe de la locul incendiului și din diferite zone din vecinătatea depozitului de deșeuri, cu mijloace mobile, precum și analizarea permanentă a acestora în laborator, pe parcursul celor nouă zile. O supraveghere atentă a parametrilor aerului respirat, în diferite zone din Bacău și în comunele din partea de sud a orașului, ar fi permis creionarea unei imagini corecte asupra calității aerului respirat. Considerăm că este de-a dreptul sfidător că, după nouă zile de acțiuni ineficiente, peste 200.000 de locuitori din Bacău și satele din împrejurimi respiră aer viciat, iar reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului afirmă cu seninătate că niciun indicator de poluare nu este depășit. O astfel de atitudine demonstrează o crasă lipsă de responsabilitate față de băcăuani, un comportament suficient și abuziv, care trebuie sancționat. Pentru modul defectuos în care a înțeles să gestioneze, în calitate de șef al Comitetului pentru Situații de Urgență, situația de la depozitul de deșeuri menajere și intervențiile din aceste zile ale Agenției pentru Protecția Mediului, PNL Bacău îi cere prefectului județului, doamna Maricica Coșa, să-și prezinte demisia de onoare. Ar fi un minim gest de decență, pe care băcăuanii ”gazați” de nouă zile îl merită! Ionel Palăr Tudorița Lungu

