Politica PNL, nemultumit de modul in care se impart banii din PNDL de Razvan Bibire PNL cere ministrului demisionar Sevil Saideh sa se prezinte in fata Parlamentului pentru a explica modul in care vor fi impartiti banii din Planul National de Dezvoltare Locala. Liberalii sustin ca acesti bani ar urma sa fie impartiti de social-democrati pe criterii politice, mai ales dupa ce ex-premierul Grindeanu ar fi spus ca acesta este planul PSD. „Solicitam transparentizarea criteriilor dupa care se face selectia dosarelor depuse de administratia publica locala" – a declarat deputatul Tudorita Lungu, astazi, intr-o conferinta de presa. „Nu e prima data cand am solicitat acest lucru si Biroul Permanent al Camerei Deputatilor refuza acest lucru" – a mai spus ea.

