PNL contesta votul pe noua lege a salarizarii

Liderii organizatiei PNL Bacau acuza PSD si ALDE ca se joaca cu sperantele românilor, prin votarea cresterii salariilor din Sanatate si Invatamânt. Liberalii considera ca PSD a avut posibilitatea, cel putin in ultimi trei ani, sa majoreze salariile, dar nu a facut-o si a emis legea exact inaintea alegerilor prin mijloace incorecte.

„Nu suntem impotriva cresterilor salariale, dar modul in are a facut-o PNL incalca Legea raspunerii fiscale, a fost facuta inaintea ultimei zi a sesiunii parlamentare si fara intrunirea voturilor necesare. Exista probe concrete ca s-a fraudat votul. In plus, nu se spune din ce surse se vor acoperi majorarile”, a spus deputatul Ionel Palar, liderul PNL Bacau.

Acesta a mai spus ca PNL are deja in program o lege a majorarilor salariale, care ar urma sa dubleze salariile de la 1 iulie 2017, iar sursa de finantare ar urma sa fie impozitul pe profitul realizat din capital strain, impozit care ar urma sa ramâna in tara si sa nu mai fie trimis peste hotare, asa cum se intâmpla acum.

„Majorarea pompieristica a salariilor arata ca PSD si ALDE nu au inteles nimic din dorinta generala de reformare a clasei politice si au ramas la acelasi stadiu, de superficialitate si neseriozitate. Prin legea emisa de PSD, primesc majorari mai importante medicii care deja au salarii mari, in timp ce medicii tineri primesc ceva mai putin. La fel se intâmpla si in Invatamânt. In acest mod nu vom reusi sa ii mentinem in tara pe tineri”, a spus si Tudorita Lungu, vicepresedinta PNL: Bacau.