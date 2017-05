Politica PNL Bacău reînființează organizațiile de cartier de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Miercuri seara a avut loc prima întrunire a noului Birou Politic al Organizației Municipale Bacău, care a luat și primele decizii. După cum a precizat noul președinte al organizației, Dragoș Luchian, în cadrul ședinței s-a stabilit ca avocatul Daniel Miclăuș, consilier local, sa îndeplinească funcția de secretar general, ajutat de Cristinel Enache, jurist și Constantin Dop, inginer economist, ambii secretari generali adjuncți. Conducerea organizației și-a propus să rezolve una dintre problemele semnalate de mai mulți liberali, care au reclamat că nu se mai regăsesc în baza de date a membrilor de partid. O altă decizie a fost să se lucreze în comisii de specialitate, alături de care sunt așteptați specialiștii din diverse domenii, antreprenori, tineri sau cu experiență, pentru a elabora soluții pentru problemele orașului. (O.P.) “Prin urmare, începem o muncă titanică, aceea de a reface baza de date. Cei care au sesizat aceste aspecte sau cei care doresc sa devină membri legitimi ai PNL Bacău sunt invitați sa treacă pe la sediul partidului sau își pot reînnoi adeziunea pe site-ul PNL completând formularul dedicat. Totodată, vom reînființa organizațiile de cartier astfel încât să fim mai aproape de membrii noștri, dar și de cetățeni.”

