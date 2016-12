Politica PNL Bacău ar putea rămâne fără conducere de Andreea Gavrila - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Președinții filialelor care au obținut rezultate sub media națională la alegerile parlamentare se vor întâlni mâine dimineață la București cu conducerea interimara a partidului. Printre cei care vor participa se numără și Ionel Palar, președintele PNL Bacău pentru ca în județul nostru scorul obținut de liberali este de circa 17 la suta. Pe modelul președintelui Alina Gorghiu se aștepta demisiile acestor președinți. Ionel Palar nu a putut fi contactat deși am încercat în repetate rânduri sa aflam ce poziție va lua. Fostul copresedinte Tudorita Lungu susține ca nu știe nimic despre subiect,pentru ca azi nu ar fi fost la partid. Vom reveni dacă președintele PNL va oferi un răspuns. 0 SHARES Share Tweet

