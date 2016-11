PLUMB 100 – Expozitie Internationala de Ex Libris

Inca din luna august a acestui an, Biblioteca Judeteana “Costache Sturdza” Bacau, cu sprijinul Consiliului Judetean, a pus in aplicare un proiect de mare anvergura: “Expozitia Internationala de Ex Libris”, un omagiu adus poetului George Bacovia, unul dintre cei mai importanti poeti români ai secolului XX, de la a carui nastere se implinesc 135 de ani, care va fi deschisa joi, 24 noiembrie, ora 14.00, in sediul institutiei de cultura bacauana.

Tema aleasa si comunicata artistilor si creatorilor de ex libris din intreaga lume a fost poezia Plumb, una dintre cele mai originale creatii din literatura româna, publicata in volumul omonim al lui George Bacovia, de la aparitia caruia se implinesc anul acesta 100 de ani. Au raspuns invitatiei organizatorilor (Anca Sion – director al Bibliotecii Judetene, curator si proiect al expozitiei -, Oxana Mihailescu si Diana Cristina Capraru) 52 de artisti din 20 de tari cu 159 de lucrari, din care au fost acceptate pentru expozitie si catalog 124 lucrari, de la 47 de artisti, care au respectat tematica propusa de organizatori.

“In lungul sir de concursuri de ex libris organizate de Biblioteca Judeteana din Bacau, aceasta expozitie este singulara, fiind prima manifestare cu participare importanta a unor artisti straini. Toate lucrarile expuse si reproduse in Catalogul expozitiei PLUMB sunt realizate in cele mai diverse tehnici de multiplicare, conform normelor acceptate de FISAE”, scrie Anca Sion, pe pagina de deschidere a albumului, realizat in conditii grafice de exceptie, care va fi lansat cu prilejul vernisajului expozitiei.