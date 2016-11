Pare greu de crezut, dar sunt persoane care traiesc in conditii mai rele decât ale animalelor. Si nu este o exagerare. Dupa spusele oamenilor din satul Rusenii Razesti, comuna Plopana, cam asa isi ducea zilele tânarul de 26 de ani care, joi seara, a ars de viu in camaruta in care fusese inchis de tatal lui.

Omul a plecat de acasa, dar in urma s-a iscat un incendiu iar fiul sau, incadrat in grad de handicap sever, având afectiuni psihice, n-a avut nicio sansa sa se salveze. Vecinii au sarit imediat ce au vazut ca iese fum, dar a fost prea târziu. Ei sunt cei care povestesc ca usa era blocata pe exterior cu doua lemne legate cu sârma si ca le-a luat ceva timp sa o deschida.

Au aruncat zeci de galeti cu apa si au reusit localizarea focului, dar pentru barbatul care locuia acolo nu s-a mai putut face nimic.

„Noi am observat focul si ne-am dus sa-l stingem, dar el era deja ars. Ne-am chinuit sa deschidem usa, ca era legata cu sârma si doi pari. Baiatul dormea acolo cum doarme porcul in paie si daca nu murea in foc, murea de ger”, spunea Ion Burghelea, vecin, care a mai adaugat ca totusi animalele lui au conditii mult mai bune.

Oamenii mai spun ca cei de la primarie stiau de toate aceste lucruri, dar nu s-a facut nimic.

„Statea intr-o anexa gospodareasca. Traim in România, iar la tara sunt foarte multe familii unde in acele anexe nu au parchet, gresie, faianta. Aia era o camaruta rezervata acestui copil si erau niste conditii minimale”, ne-a spus Gheorghe Andries, primarul comunei Plopana.

In acel chiler din lut, separat de casa in care locuia tatal si celalalt frate al sau, nu se poate vorbi insa de conditii minime de trai. Nu era nicio fereastra, pe jos era pamânt iar in loc de pat avea câteva scânduri si un strat de paie. De când a dat frigul, ii pusese acolo si o soba, iar tatal sau nu vede nimic in neregula.

Motiveaza ca era violent si era nevoit sa-l tina separat si inchis, pentru ca altfel ar fi plecat de acasa. „Eu am stat tot timpul cu el. Am plecat ca sa scot niste bani si probabil a bagat mâna in foc, avea haine sintetice pe el si i s-au aprins. Dar nu era greu sa am grija de el. Ii dadeam apa, mâncare, pastile si asta era. Pat nu puteam sa-i pun ca nu-l tinea. Il facea bucati. Avea niste scânduri si am pus un brat de paie, ca nici pe acelea nu le lasa. El nu suporta nici caciula in cap. Umbla pe jumatate dezbracat”, spunea Gheorghe Dumbrava, tatal victimei, care nu se considera vinovat de cele intâmplate.

Politistii au deschis insa o ancheta pentru a stabili in ce imprejurari a murit fiul sau.

Cei de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Bacau spun ca n-au primit de la primarie vreo solicitare ca tânarul sa fie luat de acolo.

„Nu s-a primit o solicitare din partea primariei cum ca ar fi trebuit luat din acea familie si dus intr-o institutie, ba chiar institutia noastra a dat mai multe variante primariei, insa nu s-a ajuns la ceea ce ne-am fi dorit noi, ca sa fie ingrijit intr-un centru de stat sau particular”, a declarat Marian Vatamanescu, purtator de cuvânt la DGASPC Bacau.

„Il dai in privat in momentul in care persoana in cauza nu are parinti, dar niciodata nu ar fi acceptat tatal lui sa-l dea”, a replicat primarul Andries.

Nu l-ar fi dat, pentru ca de pe urma lui intrau lunar in casa peste 900 de lei, indemnizatie de handicap, si ocazional se mai primeau si ceva ajutoare de la primarie, dar nici conditii umane nu i-a asigurat.

Situatia a fost tolerata ani in sir si in final tânarul a murit ars de viu. El mai are inca patru frati cu handicap. Unul, care locuieste cu tatal sau, are un handicap usor si munceste cu ziua prin sat, iar alti trei, doi minori si un adult, sunt internati in institutii de stat.