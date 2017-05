Actualitate Plopana: Grădini distruse în urma inundaţiilor de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – oamenii privesc neputincioşi cum toată munca lor din această primăvară a fost luată de ape În urma inundaţiilor de sâmbătă seară, din comuna Plopana, mai multe grădini au fost distruse. Viitura a măturat totul în cale iar în urmă au rămas culturi compromise total şi aluviuni. Forţa apei a fost atât de mare că a pus la pământ gardurile, iar şanţurile au fost umplute de mâl. „De când locuiesc eu aici, aşa ceva nu a fost. Nu a venit apa aşa de mare niciodată. A trecut de drum şi toate curţile şi grădinile erau sub apă”, spunea o bătrână. Situaţia este dificilă pentru mai mulţi localnici. „Am avut roşii, cartofi, ceapă, usturoi, tot ce se pune într-o grădină. Acum nu mai este nimic. Acum să vedem când se va usca pământul ce facem, dar nu mai avem bani să punem alte culturi”, se plângea un bărbat. Apa din fântâni nu este bună de băut şi câţiva săteni încercau să le decolmateze cu o motopompă, însă munca lor era în zadar. Pentru a le furniza oamenilor apă potabilă, pompierii din Vrancea şi Brăila, veniţi în sprijinul colegilor de la Bacău, au adus în comună o staţie de filtrare a apei de capacitate mare şi au conectat-o la o sursă din curtea dispensarului. Staţia tratează într-o oră 500 de litri de apă, însă oamenii din sat nu prea ştiau de prezenţa militarilor în zonă aşa că nu s-au înghesuit să-şi facă provizii de apă de băut sau pentru mâncare. În comuna Plopana, în urma inundaţiilor, circa 30 de gospodării au fost inundate, iar o familie a fost nevoită să plece din casă şi să se adăpostească la rude. 12 SHARES Share Tweet

