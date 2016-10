Ploia din ultimele 24 de ore a inceput sa puna probleme. In judetul Bacau au fost inundate curti, drumuri si subsoluri, facand necesara interventia pompierilor.

In jurul orei 5.30, ISU Bacau a intervenit in satul Barati, din comuna Margineni, unde apa a inundat doua curti.

La ora 9.00, pompierii bacauani desfasurau misiuni de interventie la Cotofanesti, unde apa a inundat o curte.

In municipiul Bacau, strada Chimiei a fost inundata si a fost necesara interventia ISU.

Pompierii au intervenit si pe strada Chimistului din Onesti, unde un pasaj a fost inundat.

Pompierii bacauani au intervenit pentru evacuarea apei din subsolul unui bloc de pe strada Mioritei din municipiul Bacau.

In comuna Stefan cel Mare s-a intervenit in satul Negoiesti pentru evacuarea apei de pe carosabil.

Pasajul Stefan Guse a fost deblocat dupa trei ore



In aceasta dimineata, incepând cu ora 5 pasajul a fost impracticabil pentru ca din nou pompele de evacuare a apei nu au functionat. Dupa interventia Companiei de Apa si a utilajelor primariei, pasajul a fost redeschis in jurul orei 9. “Se circula ingreunat, pentru ca toata lumea a iesit cu masinile pe strada. Mai avem o situatie pe Chimiei, acolo unde spargem malurile pentru ca apa sa ajunga pe câmp si sa nu ramâna pe strada”, a declarat primarul Cosmin Necula. Mai exista câteva scoli in care apa a patruns in subsol, care sunt in curs de rezolvare. Avertizarea cod galben de ploi este valabila pâna joi, 13 octombrie.

Pericol de alunecari de teren



Ploile abundente incep sa-si arate efectele in special in zonele dezpadurite. Astfel, echipele de interventie monitorizeaza situatii specifice aparute la Comanesti (acolo unde au mai fost probleme si in vara acestui an, in cartierul Sublaloaia), Moinesti si Brusturoasa.

„Deocamdata nu sunt situatii de case inundate, ci doar curti, acolo de unde se evacueaza acum apa.Situatia se modifica de la o ora la alta. Se intervine la Podu Turcului si Cotofanesti acolo unde au aparut situatii deosebite”, a declarat Carmen Cioltan, purtator de cuvânt al Prefecturii Bacau.

De asemenea, pe telefonul redactiei ne-au contactat localnici din Racaciuni care ne-au spus ca mai multe curti au fost inundate.

Elevii de la scolile din Bacau, trimisi acasa Pentru a evita orice situații cu potențial de risc pentru copii, primarul municipiului Bacau a decis ca începând cu ora 11, toate unitățile de învățământ din municipiul Bacău să fie evacuate. „Toți copiii pot pleca acasă! Îi rog pe părinți să își ia copiii de la școli” – a anuntat primarul Cosmin Necula pe facebook.