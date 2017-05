Social Ploaia a amânat Festivalul Luminii și Ziua Tatălui de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Vremea capricioasă din ultima perioadă și-a pus amprenta și pe o serie de activități care trebuiau să se desfășoare duminică, 14 mai. Astfel, Ziua Tatălui care trebuia să aibă loc în Parcul Catedralei de la ora 15.00 a fost amânată pentru sâmbătă, 20 mai, de la aceiași oră și în aceiași locație. Și Festivalul Luminii a avut aceiași soartă. Programat de la ora 17.30 în Parcul Cancicov, evenimentul organizat de Cercetașii României s-a amânat pentru duminica viitoare, 21 mai, tot în Parcul Cancicov și tot de la ora 17.30. 0 SHARES Share Tweet

