Playfest România: “Comorile judetului Bacau”, promovate prin web, games si smartphone

Consiliul Judetean (CJ) Bacau, Asociatia “Cele Mai Frumoase Sate din România” si Play România au organizat evenimentul ”Playfest România. Descopera comorile judetului Bacau”, gazduit si sprijinit de Muzeul “Iulian Antonescu”. Manifestarea a avut loc vineri, incepând de la ora 10,30.

Au fost prezenti Ionel Floroiu, vicepresedinte al CJ Bacau , George Culea si Doina Cmeciu, profesori ai Universitatii “V. Alecsandri”, Romil Botezatu, seful Serviciului Judetean de Promovare a Turismului, Iulian Bucur, istoric si critic de arta, Gabriela Gurau, directorul Complexului Muzeal “Ion Borcea”, Nicolae Marghiol, presedintele Asociatiei “Cele Mai Frumoase Sate din România”, Marian Oancia, vicepresedintele Asociatiei “Zig Zag prin România” si managerul site-ului de turism cu acelasi nume, profesori si elevi ai Colegiului Economic “Ion Ghica”, studenti ai Universitatii “V. Alecsandri”, mass-media.

Evenimentul a fost dedicat promovarii culturii si turismului românesc prin intermediul IT, web, games si aplicatii smartphone. Deschiderea a fost facuta de Ionel Floroiu, vicepresedintele CJ Bacau, care a vorbit despre importanta evenimentului.

“Am reusit sa-l conving pe Nicolae Marghiol sa vina la noi, astfel incât sa fim primul judet care isi promoveaza comorile si promoveaza, de asemenea, activitatea acestui site de turism. Puteau sa fie judetele Iasi, Suceava sau Neamt, care din perspectiva culturala si turistica stau mai bine decât noi. Trebuie sa recunostem acest lucru si sa fim modesti. E un proiect interesant si pe mine m-a sensibilizat Nicolae Marghiol, la Bucuresti, si m-a convins ca e de bun augur. Cred ca poate veni in sprijinul dumneavoastra, al tinerilor pasionati de cultura si turism, faptul ca puteti sa lucrati si pe partea de IT, de aceea ma bucur mult ca sunteti, azi, aici”, a declarat Ionel Floroiu.

Nicolae Marghiol s-a referit la proiectul “Cele mai frumoase sate din România” si la intentiile asociatiei. “Va vom explica de unde a inceput toata nebunia, ce am facut si ce vom face in viitor. De exemplu, in 2017 vrem sa organizam o tabara pentru a lucra multidisciplinar. Aventura de anul acesta ar putea insemna sa va alegeti un muzeu sau un sat pe care sa-l promovati prin aceste noi mijloace”, a spus Nicolae Marghiol.

Acestea vor fi meseriile viitorului, in care pasiunea pentru cultura se va intâlni cu tehnologia, a mai precizat Marghiol. Au fost prezentate proiecte ca “Europe direct”, “Pârtia de schi Nemira”, studii privind dezvoltarea turismului si utilizarea clipurilor video, apoi a fost prezentat jocul “Play România. Comorile judetului Bacau” si aplicatia “Comorile României” (pe print si smartphone).

In final, tinerii au vizionat o expozitie care a cuprins standul interactiv “Play Wall”, un panou de mari dimensiuni, standul de realitate virtuala ”Masina Timpului”, o instalatie de realitate virtuala si standul “Tablouri augmentate”.

