La finele săptămânii trecute, reprezentanți ai municipalității și ai ONG-urilor implicate în proiectul „Capitala Tineretului" s-au reunit pentru a pune la punct o strategie pe baza căreia întreaga comunitate să beneficieze de avantajele și oportunitățile generate de acest proiect național. În cadrul unei întrevederi care a avut loc la Primăria Bacău, s-a discutat despre modul în care se va gestiona acest titlu – prin intermediul unei Federații a tinerilor care va fi înființată în perioada următoare. Primarul Cosmin Necula a promis că municipalitatea va aloca o finanțare în valoare de două milioane de lei, ceea ce ar însemna, potrivit lui Cristian Ghingheș, unul dintre artizanii proiectului, circa jumătate din suma pe care o acordă anual Ministerul Tineretului pentru finanțarea programelor în toată țara. Din aceste două milioane de lei, 1,5 milioane vor fi acordate sub forma unei investiții în realizarea unui Centru pentru Tineret, care, dacă nu se decide altfel, ar putea fi realizat prin transformarea fostului cinema Orizont. Evenimentele din cadrul „Capitalei Tineretului" vor debuta pe 2 mai, printr-o ceremonie de predare a ștafetei de către municipiul Timișoara, cel care a deținut acest titlu anul trecut.

