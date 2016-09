“Placintele bunicilor”, in festival, la Tg. Ocna

Cele mai pricepute bunicute in ale gastronomiei se vor intrece, joi, de la ora 13, in cadrul unui eveniment organizat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Bacau si Primaria Tg. Ocna, in centrul orasului. Manifestarea se numeste “Placintele bunicilor” si este prilejuita de Ziua Internationala a Persoanelor Vârstnice, sarbatorita pe 1 octombrie in intreaga lume.

Placintele, facute dupa retete secrete, transmise din generatie in generatie, vor fi gustate de invitati, dar si de juriul format din reprezentanti ai DGASPC, Primariei Tg. Ocna, ai vârstnicilor si nepotilor. Juratii vor stabili care sunt cele mai gustoase si vor oferi premii câstigatorilor.

Ultima editie a festivalului “Placintele bunicilor” a fost cea din 2014, anul trecut DGASPC fiind nevoita sa anuleze manifestareea din cauza frigului si a ploii. Manifestarea mai cuprinde un concurs, la fel de palpitant, care se va desfasura, in paralel, pe strazile orasului Tg. Ocna: “Bicicleta, un prieten al vârstei a III-a”.