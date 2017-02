Pisicile Roşii au debutat cu dreptul în 2017. În primul meci, disputat terenul “Ştiinta”, Pisicile Roșii s-au impus cu 9-0, în faţa celor de la FC Oneşti, echipă care evoluează în Liga 2. Partida s-a disputat pe durata a trei reprize, a câte 30 de minute, pe un teren destul de greu, dar numai bun pentru pregătirea fizică. După primele 30 de minute scorul a fost 5-0. Pentru pisici au marcat: Anca Bărbulişteanu, Andreea Bujor (2) şi Diana Rotaru (2) În partea secundă au intrat în teren opt jucătoare noi aflate la primul meci sub culorile pisicilor, printre care şi Roxana Mateuţă, o surpriză plăcută pentru fotbalul băcăuan. Deşi nu şi-a trecut numele pe lista marcatorilor, Roxana a lăsat impresia că poate aduce un plus echipei. Singurul gol al părţii secunde a fost reuşit de Amalia Aldea. În repriza a III-a, scorul a fost 3 la 0. Pentru pisici au punctat: Diana Rotaru (2) şi Bianca Herghelegiu, jucătoare transferată în acaestă iarnă de la FC Oneşti. “Un joc de pregătire binevenit după lunga perioadă de pauză. Echipa se maturizează de la un an la altul și încep să se observe pașii făcuți pe drumul fotbalului feminin ce duce spre noi orizonturi. Fetele au demonstrat că pot mai mult şi sunt sigur că vor avea un parcurs bun în retur ”, Cătălin Cojocaru – manger Pisicile Roșii. Au veoluat: Iulia Jitaru, Gabi Tătaru, Iasmina Gabriela, Larisa Botezatu, Irina Andrieș, Alina Ardeleanu, Anca Bărbulișteanu, Ana Marin, Alexandra Tănasă, Andreea Bujor, Veronica Pitirici, Diana Rotaru, Maria Panțîru, Corina Chelmuș, Monalisa Palade, Amalia Aldea, Diana Burcă, Adina Cernat, Andra Cernat, Roxana Mateuță, Bianca Herghelegiu, Diana Pașcu și Andreea Hâncu. Partida a fost arbitrată de brigada formată din Alina Trefaș (central) asistată de Marina Călin și Silviu Barleanu. 3 SHARES Share Tweet

