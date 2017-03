Social Piromanul din Podu Turcului, prins cu ajutorul unui câine polițist de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data 14 martie a.c. polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului, în urma activităților de cercetare specifice desfășurate, au identificat și depistat un bărbat de 35 de ani, din localitate, care a săvârșit trei infracțiuni de distrugere și una de furt calificat. În fapt, poliţiştii au stabilit că bărbatul, în noaptea de 05/06 martie a.c., a incendiat cu intenție o locuință nelocuită și două stoguri de fân situate pe raza comunei Podu Turcului. De asemene acesta a pătruns într-un alt imobil nelocuit de pe raza comunei, de unde a sustras mai multe articole de îmbrăcăminte. În cadrul cercetărilor, un aport deosebit l-a avut folosirea câinelui de urmă din cadrul Serviciului Criminalistic Bacău, care a condus polițiștii la locuința bărbatului în cauză, bănuit de comiterea falptelor. Polițiștii l-au reținut pe bărbatul de 35 de ani pentru o perioadă de 24 de ore și urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Podu Turcului cu propunere de arestare preventivă, iar cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere și furt calificat. 2 SHARES Share Tweet

