Social Piroman reținut la Moinești de Comunicat de presa - La data de 22 martie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Moineşti au depistat și reținut un bărbat de 51 ani din județul Buzău, care se afla pe raza localității de domiciliu. Din investigații a rezultat că în noaptea de 18 spre 19 martie a.c., bărbatul în cauză s-ar fi deplasat la locuința unei femei de 43 ani, din Moinești, pe care, prin incendiere, ar fi distrus-o. S-a luat măsura reţinerii bănuitului pentru o perioada de 24 ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, cu propunere de arestare preventivă.

