Locuitorii din Pirjol au fost dintre cei mai afectati de inundatiile din vara aceasta. “Sunt patru sute de case izolate acolo, 62 de copii din clasele I-VIII care trebuie sa faca, in plus, 15 km dus si 15 km intors, in fiecare zi, ca sa ajuga la scoala” a spus Gabriel Gritcu, consilier judetean PNL.

Liberalul le-a propus colegilor, in ultima sedinta a CJ Bacau, sa aloce comunitatii un ajutor de urgenta de 65.000 de lei pentru a construi o punte, “o trecere provizorie”, care sa-i scuteasca de acest chin.

“Strabat, zilnic, 30 de kilometri in plus, iar suma nu ar reprezenta un efort foarte mare pentru bugetul judetului”, a explicat Gabriel Gritcu, insistând ca solicitarea lui sa fie considerata amedament la hotarârea privind rectificarea bugetului si sa fie supusa votului.

Ionel Floroiu, vicepresedinte al CJ Bacau, a precizat ca in spatele acestei solicitari trebuie sa existe un raport al CJ si al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, cu date precise privind pagubele provocate de inundatii si valoarea acestora.

“Trebuie sa stiti ca nu am primit nicio solicitare de sprijin din partea autoritatilor locale. Daca va veni o solicitare, in prima sedinta a CJ Bacau vom analiza situatia din Pirjol”, a promis Sorin Brasoveanu, presedintele CJ Bacau.