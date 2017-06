Pieton sancţionat de un poliţist local cu puncte penalizare

– acesta a fost amendat pentru că a traversat strada neregulametar, însă pe lângă amendă a primit şi două puncte penalizare, care în mod normal se aplică doar şoferilor – agentul care a completat greşit procesul verbal riscă la rândul lui sancţiune disciplinară

Un agent de la Poliţia Locală Bacău a sancţionat, la sfârşitul lunii aprilie, un bărbat, din comuna Traian, care a traversat neregulamentar strada, în centrul Bacăului, nu doar cu amendă de 435 de lei ci şi cu puncte penalizare la permisul auto.

Procesul verbal, în care poliţistul a mai notat că acesta a refuzat să-l semneze şi că ar fi avut un comportament necivilizat, a fost postat pe un grup de pe Facebook. „Pentru a circula ca pieton am nevoie de permis? Un agent de la Poliţia Locală Bacău mi-a dat şi amendă și puncte penalizare ca pieton pentru că am traversat strada pe la colţul intersecţiei. Oare la câte puncte penalizare nu mai am voie să merg pe jos? Deşi nu ştiu să existe permis perpedes”, a scris cel care a făcut postarea şi imediat s-au adunat zeci de comentarii. Unii s-au amuzat de situaţie, alţii l-au îndrumat să depună contestaţie.

Cele întâmplate au ajuns şi în atenţia conducerii Poliţiei Locale Bacău, care va cere discutarea cazului în Consiliul de Disciplină. „Este o eroare materială şi mi-am cerut scuze pentru acest lucru, însă este o chestiune care afectează imaginea instituţiei şi o să iau măsuri”, ne-a declarat Florin Constantin Ene, directorul executiv al Poliţiei Locale Bacău. Aşadar, agentul care a întocmit procesul verbal de contravenţie riscă la rândul său o sancţiune disciplinară.

Pe portalul Judecătoriei Bacău acest proces verbal a fost deja contestat. Înregistrarea s-a făcut în data de din 10 mai, dar nu s-a stabilit încă un termen.