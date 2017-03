Social Piețele din Bacău, sub tirul controalelor de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Piața Centrală din Bacău este ținta unei serii de controale pe care Poliția Locală le face împreună cu Poliția națională și Gruparea Mobilă de Jandarmi. Este vorba despre razii și verificări motivate de numeroasele nereguli semnalate că s-ar întâmpla în acest vast spațiu public. “Una dintre aceste razii a fost efectuată miercuri, când a fost descoperit un mare clan de florari, care închiriază o hală și plătește doi metri pătrați. Se pare că sunt nereguli și la nivelul administrației piețelor. Chestiuni din acestea cu țigări și telefoane vândute pe la colțuri nu trebuie să mai existe. De ce avem în piață camere de luat vederi care nu funcționează?”, spune primarul Cosmin Necula. Pe de altă parte, și Inspectoratul pentru Situații de Urgență a avertizat că majoritatea piețelor din Bacău riscă să fie închise fiindcă nu îndeplinesc unele norme de siguranță. 0 SHARES Share Tweet

