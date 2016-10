Pictori bacauani, eroi ai unui film documentar

Realizat de Asociatia “Constiinta Europeana” si cofinantat de Consiliul Judetean, la Muzeul de Arta din Bacau a fost prezentat publicului filmul documentar “Repere Culturale: Pictori Bacauani”, un eseu cinematografic dedicat artei si artistilor care si-au legat numele si activitatea de aceste locuri, iar arta lor a contribuit si contribuie la inscrierea Bacaului in circuitul de valori national si universal, imbogatind astfel patrimoniul nostru cultural de o valoare inestimabila.

Filmul face apel la documente, fotografii, albume, pentru a ilustra viata si opera unor mari artisti din perioada interbelica, Nicu Enea, Dimitrie Berea, Gheorghe Zlotescu etc, dar si la interviuri cu artisti contemporani, Ilie Boca, Dumitru Macovei, Dionis Puscuta, Mariana Popa, prezenti in taberele de creatie de la Tescani si Pralea.

Filmul a fost prefatat de o incursiune a artistului si managerului Dionis Puscuta in istoria artei plastice bacauane, din secolele trecute, finalizata cu un apel adresat administratiei locale, societatii civile, tuturor celor care iubesc arta, de a milita pentru recuperarea memoriei unor artisti valorosi, valorificarea si pastrarea mostenirii noastre culturale, uneori uitata, alteori distrusa, prin nepasare si decizii aberante.

“Acest prim proiect este dedicat picturii, artistilor plastici nascuti in Bacau sau care au creat si creeaza in acest spatiu. Filmul este realizat cu sprijinul Consiliului Judetean, iar urmatorul, daca vom gasi aceeasi deschidere la institutiile locale, sa fie dedicat sculptorului George Apostu. Impreuna, producatori, specialisti, colaboratori, sper sa reusim lucruri frumoase si in viitor”, a spus Emilian Berceanu, presedinte al Asociatiei Constiinta Europeana.

Au participat la eveniment, Dragos Stefan si Constantin Scripat, viceprimari ai municipiului Bacau, Silviu Botez, director, in cadrul Consiliului Judetean, care au apreciat realizarea acestui proiect. “O initiativa extraordinara a unor oameni inimosi, responsabili, care vor sa aduca in prim plan, in atentia publicului, artistii bacauani. Ma bucur pentru aceasta realizare. Primaria municipiului Bacau va fi tot timpul partener si va sprijini, moral si financiar, asemenea benefice initiative”, ne-a declarat Dragos Stefan, viceprimar al municipiului Bacau.

Autor si a altor filme documentare, cum sunt cele despre Nicu Enea, Casa Bacovia sau reportajele cinematografice din taberele de la Pralea si Tescani, Ovidiu Ungureanu, artist foto, a reusit si de data aceasta sa ne introduca, prin intermediul unor superbe imagini si fotografii, intr-o lume mai putin cunoscuta publicului larg, cea a artei si artistilor:

“A fost o experienta extraordinara pentru mine, am lucrat dupa un scenariu foarte bun, am cunoscut artisti nemaipomeniti si ma bucur ca acest film a fost apreciat”, ne-a spus dupa vizionare Ovidiu Ungureanu, manager al Chromatique Photo Studio&Art Gallery.