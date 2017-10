Liberalul Petrică Mihăilă a vorbit, joi, în fața colegilor din Consiliul Județean, despre evenimentul pe care îl pregătește un liceu „emblematic” din municipiul Bacău: „Luna noiembrie este foarte importantă pentru Colegiul Național «Ferdinand I», care marchează 150 de abi de existență în învățământul băcăuan. Conducerea actuală a colegiului, împreună cu cadrele didactice și Asociația «Alumni» derulează în perioada 20-24 noiembrie 2017 proiectul FERDINAND 150, un eveniment care își propune să readucă în atenția comunităților locale și județene istoria celor 150 de ani de activitate educațională, contribuția mentorilor la performanțele învățământului băcăuan, național și internațional. Nu voi intra în amănunte deoarece le veți găsi în inițiativa pe care am depus-o la registratura CJ Bacău și căreia am rugămintea să-i acordați atenția cuvenită”, a spus Petrică Mihăilă. În motivația sa, consilierul județean a prezentat istoricul liceului, s-a referit la rezultate, dar și la dificultățile financiare legate de implementarea proiectului. În finalul expunerii, el a propus CJ Bacău să susțină acest eveniment cu suma de 40.000 de lei, valoarea totală a proiectului fiind de 211.780 de lei. 0 SHARES Share Tweet loading...

