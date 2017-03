Social Petrecerea pensionarilor Bacăului de Elena Tintaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cântec, joc, voie bună şi multă animaţie, aceasta a fost atmosfera care a dominat petrecerea dedicată Zilei Femeii şi la care au participat, ieri, 9 martie, peste 400 de pensionare şi pensionari din cadrul celor 7 organizaţii judeţene ale persoanelor vârstnice şi al Clubului „60+”. Manifestarea s-a desfăşurat la Restaurantul „Parc”, începând cu ora 13.00 şi a ţinut câteva ore bune, timp în care participanţii şi-au depănat amintirile, dar au şi dansat, cei mai mulţi cu o vioiciune şi un talent de nebănuit. Petrecerea a fost deschisă cu un program artistic susţinut de grupul vocal „Armonia”, constituit din 52 de pensionari şi pensionare, care au interpretat cântece dedicate mamei.

Pensionarii s-au bucurat şi de prezenţa în mijlocul lor a primarului municipiului Bacău, Cosmin Necula, care a ţinut să le ureze doamnelor ajunse la vârsta senectuţii multă sănătate şi viaţă lungă. Petrecerea de ieri, 9 martie, este a treia organizată pentru pensionarii din Bacău, cu susţinere din partea conducerii actuale a primăriei. În 2016 a mai fost o manifestare de acest gen, în data de 1 octombrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Persoanelor Vârstnice, iar la sfârşit de an alte câteva sute de pensionari au petrecut la un microrevelion. Să mai notăm că şi Consiliul Judeţean sprijină financiar, încă din 2015, activitatea culturală a organizaţiilor pensionarilor. „Marea majoritate a participanţilor la această petrecere sunt soţ şi soţie. Această acţiune a fost posibilă datorită sprijinului Primăriei Bacău şi al Consiliului Local. Acesta a aprobat ca din bugetul local să fie alocaţi 32.400 lei pentru finanţarea acţiunii, iar noi, organizaţiile de pensionari, am venit cu 3.600 lei. Beneficiari sunt pensionarii cei mai activi, din toate organizaţiile, participarea fiind în funcţie de reprezentativitate.”

Mihai Enache, preşedintele Uniunii Generale a Pensionarilor, Filiala Bacău, organizator

