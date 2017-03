Multimedia Petrecere pentru femeile din aviaţie de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Femeile din Baza 95 Aeriană Bacău au sărbătorit în avans ziua de 8 martie. Ele au fost invitate la un spectacol organizat doar pentru doamne, cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii. Pe scena Cercului Militar Bacău au cântat şi dansat pentru ele Muzica Militară a garnizoanei Bacău, Ansamblul Folcloric Plaiuri Băcăuane şi interpreţii: Vasilica Tătaru, Andreea Spulber, George Cojocărescu, lt.cdor. Alexandru Bosânceanu, mm. Albert Georgian. Doamnele din aviaţie au fost felicitate de cmdr.dr. Valerică Vrăjescu, comandantul Bazei 95 Aeriene Bacău şi de colegii de breaslă. Nu au lipsit de la eveniment tortul aniversar, şampania şi trandafirii roşii. Evenimentul a fost unul reuşit, constituind un bun prilej pentru socializare, dincolo de rigorile meseriei. 1 of 10 foto: Iustin Dumitrache 2 SHARES Share Tweet

