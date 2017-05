Social Pești putreziți în plase abandonate de braconieri de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cea mai recentă acțiune de monitorizare a ariilor naturale protejate, întreprinsă de voluntarii Centrului Regional de Ecologie Bacău, a condus, din nou, la constatarea unei realități dureroase: braconajul piscicol este la cote alarmante, în ciuda eforturilor depuse de ecologiști. Mai mult, fenomenul braconajului piscicol, s-a constatat zilele trecute, capătă și dimensiuni ”macabre”. Astfel, în urma acțiunii desfășurată, zilele trecute, pe Lacul Berești (Corbasca), echipele CRE Bacău au descoperit nu doar sute de metri de plase monofilament, ci, în ele, cantități impresionante de pești în stare de putrefacție. ”S-au scos din apă circa 300 metri de plase, mai bine de jumătate dintre ele, abandonate sau, pur și simplu, uitate de braconieri. Din păcate, acestea din urmă erau pline de pești în stare de putrefacție”, au spus reprezentanții CRE Bacău. Aceștia atrag din nou atenția că suntem în plină perioadă de prohibiție totală la pescuit și fac apel, totodată, la reprezentanții instituțiilor abilitate să ia măsurile care se cuvin, în astfel de situații. 0 SHARES Share Tweet

