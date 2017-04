Multimedia Peste o tonă de diferite specii de pești a fost ”donată” Lacului Bacău de Madalina Rotaru -

Voluntarii Centrului Regional de Ecologie Bacău cu implicarea unui număr neașteptat de mare de pescari – persoane independente au reușit, în cursul zilei de luni, 3 aprilie, să ducă la bun sfârșit o acțiune de populare cu pește, a Lacului Bacău. Diferitele specii de pești – cu precădere, caras – au fost puse la dispoziția CRE Bacău de o fermă piscicolă din Motoșeni care, în această perioadă, pentru astfel de acțiuni, a scăzut substanțial prețul per kilogram de pește. Din fonduri proprii, respectiv 1.000 lei, voluntarii CRE au reușit să asigure achiziționarea a 500 kg pește, cantitate dublată, în mod plăcut surprinzător, de implicarea a circa 40 de perscari băcăuani care, individual, au înțeles să sprijine acțiunea ecologiștilor, prin donații. "În total, s-a reușit achiziționarea de diferite specii de pești în cantitate de circa 1.000 – 1.200 kg, aceasta după ce în urma unei invitații publice pe rețelele de socializare pentru pescari de a ne sprijini, am avut bucuria să constatăm că am primit multe răspunsuri pozitive din partea lor. Astfel, circa 1.500 lei s-au strâns din donațiile pescarilor, fapt ce a contribuit la sporirea cantității de pește care să ne permitem să o achiziționăm", ne-a spus Gabriel Grițcu, CRE Bacău. Popularea cu pești a Lacului Bacău a avut loc din zona pontonului de la "podul cu lanțuri" din municipiul Bacău – ponton din păcate distrus zilele trecute! – pentru transportul peștilor CRE folosindu-se de o mașină proprie și de "donația" pentru o zi a unei alte mașini, din partea unui cetățean. CRE Bacău reamintește, în acest context, tuturor amatorilor de pescuit că de la 1 aprilie până pe 30 mai inclusiv s-a stabilit, la nivel național, prohibiția generală la pescuit pe toate apele publice, încălcărea legii fiind sancționată cu amenzi usturătoare.

