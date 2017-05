Economie Peste 800 de hectare cu diferite culturi, afectate de zăpada şi îngheţul târziu de Florentin Radu -

* nucii au fost cei mai atinşi (100%) de „zăpada mieilor”, urmaţi de viţa de vie, compromisă în procent de peste 80 la sută * în plus, în acest an, producţia de vişine va fi înjumătăţită Direcţia pentru Agricultură Judeţeană (DAJ) Bacău a finalizat acţiunea de inventariere a suprafeţelor agricole calamitate de zăpada care s-a abătut asupra judeţului, la finalul lunii trecute. Astfel, potrivit instituţiei, fenomenul extrem, caracterizat prin căderi de zăpadă, îngheţ şi vânt puternic, a produs pagube semnificative pe aproape 817 hectare cu diferite culturi. Urmele lăsate de capriciile vremii au fost înregistrate în diferite procente, de la o zonă la alta. Astfel, potrivit situaţiei transmise de DAJ Bacău, cele mai mari suprafeţe afectate de vremea rece au fost înregistrate în zonele Iteşti, Târgu Trotuş, Vultureni şi Ungureni. Nuci, deloc, struguri, pe ici-colo Din păcate, „zăpada mieilor” căzută în urmă cu două săptămâni va determina, la vară, producţii de fructe mult diminuate, atât pe plantaţiile intensive de pomi fructiferi şi viţă de vie, cât şi în gospodăriile populaţiei. „Probleme mari sunt şi în podgoriile de viţă de vie nobilă de la Vultureni, unde s-au înregistrat pierderi de până la 80 la sută, mugurii de rod fiind necrozaţi, ceea ce se traduce, la fel, printr-o pierdere de producţie în acelaşi procent. La speciile pomicole, afectat am găsit vişinul, la Iteşti, media pe soiuri fiind undeva la 80-86 la sută flori distruse, pierderile de producţii previzionate fiind de cel puţin 50 la sută, dar şi la măr, în procent de 10 (la Iteşti) până la 38 la sută (la Târgu Trotuş), fiind posibilă o uşoară diminuare de producţie”, a declarat dr. ing. Florin Acatrinei, purtătorul de cuvânt al DAJ Bacău. Probleme au mai fost înregistrate şi la culturile de rapiţă, în special cele din zonele Ungureni şi Stănişeşti, peste 360 de hectare fiind atinse de fenomenul extrem de luna trecută. În aceste cazuri, în funcţie de poziţionarea tarlalei, de vigoarea culturii, au fost constatate plante rupte, procentul fiind de 15- 40 la sută. „Cele mai mari necazuri apar, clar, la nuc, pe Valea Berheciului, Valea Zeletinului, atât la plantaţii mari, cât şi în gospodăriile populaţiei, mugurii femeieşti fiind distruşi, pur şi simplu, în procent de 100 la sută. Asta înseamnă că, pe zonele respective, nu vor fi producţii”.

– dr. ing. Florin Acatrinei, purtătorul de cuvânt al DAJ Bacău