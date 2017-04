Social Peste 600 de jocuri pentru copii, confiscate de la o firmă băcăuană de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu lucrătorii vamali, au descoperit într-un container sosit în Portul Constanța Sud Agigea din China, peste 600 jocuri pentru copii, produse susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de aproximativ 55.000 lei, dacă ar fi fost originale. În data de 26.04.2017, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu lucrătorii vamali au efectuat, în baza analizei de risc, controlul amănunțit la un container sosit din China, pentru o societate comercială cu sediul pe raza municipiului Bacău. Administratorul societății comerciale în cauză este un cetățean român, în vârstă de 48 de ani, cu domiciliul pe raza municipiului Bacău. În urma controlului au fost descoperite 612 jocuri pentru construcții, din plastic, ce purtau însemnele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute. Bunurile, în valoare de 55.000 lei dacă ar fi fost originale, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor de către lucrătorii vamali, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație, fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate. FOTO: Ziua de Constanta 3 SHARES Share Tweet

