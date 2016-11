Peste 600 de elevi implicati in proiectul national „Mândru ca sunt român”

Colegiul National Pedagogic „Stefan cel Mare” Bacau continua traditia privind sarbatorirea Zilei Nationale, anul acesta fiind organizata a treia editie a proiectului „Mândru ca sunt român”.

„Proiectul a devenit national, iar partenerii nostri sunt copii si profesori din 34 de scoli, din 18 judete ale tarii: Bacau, Brasov, Suceava, Iasi, Neamt, Gorj, Vaslui, Bucuresti, Galati, Harghita, Ialomita, Mures, Arges, Braila, Dolj, Bihor, Vrancea, Tulcea, Teleorman, Dâmbovita.

In total, peste 600 de elevi si 50 cadre didactice se vor implica in materializarea activitatilor cuprinse in programul proiectului”, a precizat prof. dr. Liliana Adochitei, initiatorul si coordonatorul proiectului.

De Ziua Nationala, elevii de la Colegiul National Pedagogic au ornat clasele cu obiecte de arta româneasca, s-au imbracat in portul popular, au organizat un târg de produse culinare românesti, dar si un program artistic.

Una dintre clase a fost transformata intr-o adevarata gospodarie taraneasca autentica, incepând cu o curte, o casa si chiar o soba cu tot cu oala de sarmale pe ea.

„Inca de la prima editie a proiectului, clasa noastra a obtinul locul I la concursul de ornat clasele. Anul acesta am dorit sa fie ceva inedit si cred ca am reusit”, a precizat Mihaela Arvinte, sefa clasei a XI-a F. Urmatoarea activitate in proiect va fi inainte de Craciun, când la fel va fi un concurs de ornat clasele, de data aceasta in spiritul sarbatorilor de iarna.