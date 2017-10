În perioada 13-15 octombrie a.c, în județul Bacău, polițiștii au desfășurat o acțiune pentru prevenirea evenimentelor rutiere cauzate de nerespectarea regimului legal de viteză în care au aplicat un număr de 391 de sancțiuni contravenționale. În trei zile de acţiune, poliţiştii au depistat pe drumul national 2G, 391 de conducători auto care au încălcat prevederile rutiere, dintre care 292 au depăşit viteza regulamentară. Ca măsură complementară, au fost reținute în vederea suspendării 62 de permise de conducere și 6 certificate de înmatriculare, constatându-se totodată o infracțiune prevăzută și pedepsită de articolul numărul 335 din Codul Penal. Având în vedere că depăşirea limitelor legale de viteză constituie una din principalele cauze generatoare de accidente rutiere produse pe drumurile publice, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău desfăşoară permanent activităţi pentru creşterea siguranţei traficului rutier. 0 SHARES Share Tweet loading...

