Peste 6000 grame aur sustras din casa de amanet, unde s-ar fi înscenat o tâlhărie, a fost recuperat de poliţiştii de investigaţii ciminale din Bacău La data de 03 iulie a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Bacău împreună cu cei din cadrul Poliţiei Municipiului Oneşti au efectuat cercetări, în vederea soluţionării unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, inducere în eroare a organelor judiciare, instigare la furt calificat şi furt calificat. Din investigaţiile poliţiştilor a rezultat că în perioada 2016-2017, o femeie de 38 ani, din comuna Bîrsăneşti, angajată la o casă de amanet din municipiul Oneşti, ar fi întocmit mai multe contracte fictive de amanet, pe numele a diferite persoane, însuşindu-şi sumele obţinute, în gestiunea casei de amanet apărând o cantitate mai mare de aur decât cea existentă efectiv. La data de 10 iunie a.c., persoana în cauză, în complicitate cu o altă femeie de 60 ani, tot din comuna Bîrsăneşti, ar fi înscenat o tâlhărie, aceasta din urmă deghizându-se într-un muncitor de salubritate care a pătruns în incinta casei de amanet şi prin ameninţări cu acte de violenţă asupra femeii de 38 ani, ar fi sustras toate bunurile aflate în seiful casei de amanet. În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au găsit, pe raza comunei Bîrsăneşti, îngropat în pământ, un sac conţinând peste 250 de plicuri din hârtie, mai multe bijuterii din metal galben şi alb, şi 340 lei. Cercetările continuă pentru stabilirea situaţiei de fapt, cele două persoane bănuite de comiterea faptelor rămânînd în stare de arest.

