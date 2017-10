– cele mai multe sunt femei n câteva zeci au cerut ajutor în instanţă, iar judecătorii au emis, la cererea lor, 51 de ordine de protecţie În prima jumătate a acestui an, poliţiştii din judeţul Bacău au investigat 488 de fapte de violenţă în familie, cu peste 500 de victime. Cele mai multe, 236, au fost femei, 200 copii şi 73 bărbaţi. Dintre acestea, câteva zeci, care nu reuşeau să mai scape de agresor, s-au adresat instanţei de judecată, iar judecătorii au emis 51 de ordine de protecţie, care să-l ţină pe partenerul violent la distanţă de victimă. În majoritatea cazurile, ordinul se respectă, dar sunt şi situaţii când agresorii nu ţin cont de ce spun judecătorii şi continuă să-şi atace fostele soţii sau iubite. „În primele şase luni ale acestui an, la nivelul Secției 1 Poliție Urbană Bacău, au fost înregistrate 6 plângeri care privesc nerespectarea unei hotărâri judecătorești în legătură cu încălcarea unui ordin de protecție. La definitivarea cercetărilor, față de o persoană s-au dispus mai multe măsuri preventive, respectiv reținerea pe o perioadă de 24 ore, arest la domiciliu pe o perioadă de 76 zile şi control judiciar. Totodată, în acest moment, două dosare penale sunt în stadiul cercetărilor”, a declarat agent şef adjunct Cătălina Creţu, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău. Şi poliţiştii de la Secția 6 Poliție Rurala Traian au înregistrat un dosar penal după ce s-a înălcat ordinul de protecţie, agresorul fiind prins în flagrant, imobilizat, încătuşat şi internat la Secţia Psihiatrie a Spitalului Judeţean Bacău. Dar cel mai recent caz de violenţă în familie a avut loc în urmă cu o săptămână. O femeie a ajuns la Spitalul din Oneşti cu fracturi şi arsuri de gradul II şi III pe corp, produse prin lichid fierbinte. Aceasta fusese bătută de soţ. Individul de 50 de ani a aruncat cu ulei încins pe ea şi a lovit-o cu pumnii şi picioarele pentru că nu pregătise masa. Din păcate, astfel de scene se petrec în multe familii, dar dacă nu sunt cu urmări atât de grave, de multe ori agresiunea rămâne în familie, iar agresorul nepedepsit. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.