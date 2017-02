Social Peste 47.000 de lei au dispărut din contul Asociaţiei de Proprietari 30 Cornişa Paguba a fost produsă de un fost preşedinte al asociaţiei prin falsificarea mai multor chitanţe şi facturi. de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Remus D. a fost trimis în judecată în mai 2016, pentru delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Practic după trei ani de când reprezentanţii Asociaţiei de Proprietari nr. 30 Cornişa Bistriţei făcuseră plângere la Parchetul Judecătoriei Bacău împotriva lui Remus D. Acesta era acuzat că, în perioada 2011 – 2013, în calitate de preşedinte al asociaţiei, a luat din încasări 22.613,50 lei. Primăria Bacău confirma acuzaţiile, arătând că în februarie-martie 2013 a fost extrasă din contul bancar al asociaţiei suma de 22.013,50 lei de către preşedintele asociaţiei, Remus D., fără să prezinte documente justificative privind destinaţia sumelor retrase. Banii nu au fost depuşi nici la casieria asociaţiei. Mai mult, reprezentanţii asociaţiei au mers la CET pentru a verifica trei chitanţe de încasări ce nu sunt recunoscute de furnizor, ca emitent al acestora, cu o valoarea totală de aproape 14.000 lei. Reprezentanţii asociaţiei au prezentat la CET şi cinci facturi emise de furnizor cu valori modificate faţă de exemplarele aflate în evidenţa contabilă a furnizorului. De cealaltă parte, CET arată că încă din august 2010, Asociaţia de Proprietari 30 Cornişa nu a mai făcut plăţi către furnizor. Expertiza a descoperit o pagubă mai mare Expertiza contabilă a confirmat că patru din chitanţele existente în evidenţa asociaţiei nu sunt emise de către CET. De asemenea, din verificările încrucişate făcute la CET a rezultat că în perioada ianuarie 2011 – martie 2013, asociaţia nu a făcut nicio plată, obligaţiile neachitate ajungând la 17.957,68 lei (energie termică şi penalităţi). Aceeaşi expertiză arată că prejudiciul total cauzat asociaţiei se ridică la 47.231 lei, din care 18.000 lei sunt sume retrase din bancă şi nejustificate, 11.273,32 lei – sume luate cu documente justificative false, 17.957,68 lei – debit şi penalităţi către CET. La termenul din ianuarie, de la Judecătoria Bacău, Remus. D. a declarat că-şi recunoaşte faptele, dar nu şi prejudiciul stabilit de expertiză. Mai precis, el a recunoscut că a luat din contul asociaţiei doar 18.800 lei, dar neagă acuzaţiile privind falsificarea facturilor şi chitanţelor emise de CET. Următorul termen va fi în martie. 59 SHARES Share Tweet

