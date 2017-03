Actualitate Peste 460 de cereri noi în creșele băcăuane de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Părinții copiilor cu vârste de la 1 la 3 ani au avut la dispoziție întreaga lună februarie pentru a depune dosarele de înscriere la creșele de stat din municipiul Bacău. Față de anii trecuți, s-au creat mai multe locuri în aceste unități. Noua conducere a Centrul Bugetar Creșe Bacău vine și cu o noutate absolută: creșa de vară. Înscrierile în creșele băcăuane s-au finalizat. Pe parcursul lunii februarie, cât a avut loc acest proces, s-au înregistrat la Centrul Bugetar Creșe Bacău nu mai puțin de 461 de cereri. „Dintre acestea, 314 dosare de înscriere sunt pentru copiii cu reședința în municipiu, 36 sunt din județ, adică din zonele limitrofe ale cartierelor Șerbănești și Gherăiești, care țin de alte administrații locale, respectiv Letea Veche și Mărgineni, iar 111 cereri sunt soluționate din cele depuse încă din 2016. Când am venit pe această funcție, în urmă cu cinci luni, în octombrie 2016, am găsit nesoluționate 320 de cereri. Am reușit să rezolv cea mai mare parte din ele, să identific noi spații, să creez mai multe locuri în creșe, ceea ce nu a fost ușor, pentru a veni în sprijinul părinților care chiar au nevoie de noi și vor să-și aducă micuții în creșe”, ne-a declarat Diana Buganu, directorul Centrului Bugetar Creșe Bacău. Cele mai multe solicitări sunt la Creșa nr. 3, de pe strada Pictor Andreescu, pentru care s-au depus 86 de dosare, la Creșa 19 de lângă Grădinița „Rază de soare” – 75 de cereri și la Creșa nr. 6, de lângă Cora – 72 de cereri. Urmează 34 de cereri la Creșa nr. 9 din cartierul CFR, alte 28 la Creșa Letea (din incinta fostului colegiu cu același nume) și 19 la Creșa nr. 4, de la Piața Sud. Mai multe locuri Toate pe aceste cereri sunt pentru cele 227 de locuri disponibile în acest moment în cele șase creșe din municipiul Bacău, dar sunt promisiuni că vor mai fi suplimentări, în perioada iunie – octombrie 2017, de încă 150 de locuri. De când conduce această instituție, Diana Buganu a mărit numărul de locuri la Creșa nr. 9 de la trei la patru grupe, la Creșa nr. 4 cu încă 2 grupe, la Creșa 3 cu încă o grupă, la Creșa 6 au fost trei grupe iar acum s-a deschis și a patra, la Creșa 19 funcționau două grupe, iar acum este și a treia, iar la Creșa Letea erau 3 grupe funcționale și s-a deschis și a patra grupă. Primul criteriu luat în calcul la repartizare este ca domiciliul părinților să fie cât mai apropiat de creșa la care s-a solicitat înscrierea. În situații deosebite, se pot face înscrieri și în cursul anului, însă în limita locurilor disponibile. În cazul în care se solicită înscrierea fraților sau a copiilor aflați în grija aceluiași părinte și nu este liber decât un loc, se va suplimenta numărul de locuri. La înscrierea în creșă nu se percep taxe. Lista finală privind înscrierea copiilor la creșă va fi afișată la avizierul Centrului Bugetar Creșe Bacău. „Până în toamnă, vom mai deschide patru grupe, adică un plus de încă 80 de locuri, pe strada Alecu Russo, alte 40 de locuri vor mai fi la Creșa 4 și încă 30 la Creșa 3.”

Diana Buganu, director Centrului Bugetar Creșe Bacău Premieră:

Pentru a veni în sprijinul părinților, din acest an se va înființa și „Creșa de Vară", ce va fi deschisă exact în perioada când celelate creșe vor fi închise pentru igienizare, respectiv în primele trei săptămâni din luna august. Se preconizează că vor fi 160 de locuri. Înscrierile pentru această creșă vor fi în luna iunie.

