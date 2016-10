Peste 400 de soferi au fost prinsi bauti la volan. Cea mai mare alcoolemie a fost de 2,50 gr/mie

PROMO



-acestia au fost depistati in primele opt luni ale anului – 200 dintre ei s-au ales cu dosare penale

Politistii de la Serviciul Rutier Bacau, in perioada 1 ianuarie – 31 august 2016, au depistat 434 de soferi aflati in stare de ebrietate la volan. Cei mai multi au fost prinsi in timpul actiunilor desfasurate in trafic, dar au fost si situatii in care au ajuns in atentia agentilor dupa ce au fost implicati in accidente rutiere ori pentru ca nu mai reuseau sa tina banda de mers.

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bacau, numarul este mai redus fata de aceeasi perioada a anului trecut, când au fost identificati 484 de soferi bauti, dar este de remarcat faptul ca s-a baut mai mult. Si asta pentru ca 200 dintre cei prinsi in primele opt luni ale acestui an cu alcool la volan s-au ales cu dosare penale, adica alcoolemia din sânge trecea de 0,80 gr/mie, fata de 187 câti au fost in perioada similara a anului trecut.

Au fost insa si soferi care au uitat numarul paharelor de bautura consumate si au ajuns sa aiba alcoolemii de top. „Cea mai mare valoare a alcoolemiei înregistrata în anul 2016 a fost de 2,50 grame la mie, alcool în sânge, iar in anul 2015 a fost de 2,85 grame la mie”, spun oficialii de la IPJ Bacau.

Ce poate face un sofer baut?



Teribilul accident care a avut loc la inceputul lunii septembrie, pe strada Calea Marasesti, din municipiul Bacau, arata cel mai bine care sunt efectele alcoolului la volan. Soferul care avea o alcoolemie in sânge de 1,70 grame/mie a scapat de sub control masina care circula cu viteza, a intrat pe trotuar unde a ucis o tânara de 36 de ani, care mergea de mâna cu fiica ei, si s-a izbit apoi violent de un stâlp de iluminat public, pe care l-a doborât.