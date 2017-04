Multimedia Peste 400 de copii au dansat în centrul Bacăului - evenimentul deschide concursul internațional „Bacău Dance Open”, care va avea loc în acest weekend de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Desfășurare de forțe, aseară, în Piața Tricolorului, acolo unde peste 400 de copii, membrii ai Academiei de Dans Adamas Bacău, s-au reunit pentru a executa o coregrafie de excepție dedicată Zilei Internaționale a Dansului, care se va sărbători sâmbătă, 29 aprilie. Întâlnirea a debutat cu evoluția unor perechi de dansatori sportivi de performanță de la Adamas, după care toți copiii, dar și o parte din părinții lor, și chiar câțiva spectatori, au dansat în sincron mai bine de jumătate de oră, sub coordonarea unor instructori specializați. Evenimentul din centru deschide practic prima ediție a concursului internațional de dans sportiv „Bacău Dance Open”, manifestare ce va avea loc în acest weekend, la Centrul de Afaceri și Expoziții, între 28 și 30 aprilie, în organizarea Clubului de Dans Sportiv Adamas Bacău, împreună cu Primăria Municipiului Bacău. Totodată, această competiție, pe care o vom urmări și noi îndeaproape, „Bacău Dance Open” este cel mai important concurs de dans sportiv din 2017 din zona Moldovei. 1 of 30 2 SHARES Share Tweet

