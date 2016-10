Peste 270 de profesori s-au inscris pentru concursul de directori in scoli

S-a finalizat etapa de inscriere a cadrelor didactice care vor participa la concursul de directori in unitatile de invatamânt preuniversitare. In total in judet sunt 272 de inregistrari, in aplicatia online pusa la dispozitie de Ministerul Educatiei.

„Sunt cereri de inscriere in 155 de unitati de invatamânt, din cele 173 de unitati cu personalitate juridica pe care le avem in total judet. Sunt 198 de inregistrari pentru posturile de directori si 74 pentru directori adjuncti, pentru cele 173 de posturi de directori si 72 de directori adjuncti.

Avem si inregistrari duble, in sensul ca sunt candidati care au optat pentru functia de director, dar si pentru cea de director adjunct, dar si cazuri in care s-a optat pentru functie de conducere pe mai multe unitati de invatamânt”, a declarat prof. Ida Vlad, inspector scolar general adjunct la Inspectoratul Scolar Judetean Bacau.

In aceste zile, inregistrarile sunt verificate de o comisie de evaluare, iar o lista finala cu candidatii validati va fi afisata, atât la avizierul ISJ Bacau, cât si pe site-ul institutiei, alaturi de eventualele nevalidari, cu motivatiile aferente, pe 7 octombrie, conform procedurilor transmise de ministerul de resort.

Prima proba, cea scrisa, in acest concurs va avea loc pe 12 octombrie, la Colegiul Tehnic „N.V.Karpen” Bacau si va consta intr-un examen national, cu subiecte transmise direct de la Ministerul Educatiei.

Si aici vor fi comisii de concurs, pentru fiecare unitate scolara in care s-au facut inscrieri, comisii formate dintr-un reprezentant al ISJ Bacau, doua cadre didactice din scoala si doi reprezentanti ai autoritatilor locale.

Conform graficului de concurs, vor urma apoi alte doua probe – evaluarea CV-ului si sustinerea de interviuri -, ce vor fi programate, nominal, intre 17 octombrie si 17 noiembrie.

Ultimul concurs de acest gen a fost organizat in urma cu opt ani. In tot acest timp, conducerea unitatilor de invatamânt a fost asigurata de cadre didactice numite cu delegatie in interesul invatamântului, la fiecare inceput de an scolar, de catre inspectorul scolar general.

Directorii care nu participa la acest concurs nu vor mai primi aceasta delegatie. Totodata, cei care nu vor lua concursul, nu vor mai putea avea functie de conducere in urmatorii patru ani, cât dureaza noile mandate.

Daca la o scoala s-au inscris si vor lua concursul doi candidati, va fi director cel cu punctajul mai mare.

Rezultatele vor fi afisate pe 18 noiembrie, iar eventualele contestatii se pot depune intre 21 si 23 noiembrie.

Rezultatele finale vor fi cunoscute pâna pe 9 decembrie, iar ultima etapa – cea de validare a noilor directori in consiliul de administratie al ISJ Bacau – este programata pentru data de 16 decembrie.