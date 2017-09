– aceştia au ajuns în atenţia oamenilor legii după ce au comis infracţiuni de furt ori de loviri sau alte violenţe La vârsta la care singura lor preocupare ar trebui să fie şcoala, sunt şi minori care răspund mai des prezent în secţia de poliţie, decât în faţa profesorului. Ei sunt adolescenţii care ajung să fie cercetaţi penal de oamenii legii după ce comit diverse infracţiuni. Potrivit oficialilor de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău, în primul semestru al acestui an, peste 250 de minori au ajuns să dea declaraţii la Poliţie în calitate de suspecţi. Dintre aceştia, 58 au vârste de până la 14 ani şi potrivit legii nu răspund penal, dar au comis 41 de furturi, 9 fapte de loviri sau alte violenţe, 7 de distrugere şi o tâlhărie. Alţi 70, cu vârste de peste 14 ani, dar nu mai mult de 16 ani, care au răspundere limitată şi sunt supuşi unei expertize psihiatrice pentru a se stabili dacă au avut sau nu discernământ când au comis fapta, au fost autorii a 35 de infracţiuni de furt, 23 de loviri sau alte violenţe, 8 de tâlhărie, restul fiind alte fapte. Cei mai mulţi, 124 de minori, au peste 16 ani, dar nu mai mult de 18 ani, care răspund penal, şi sunt acuzaţi de 50 de furturi, 34 de loviri sau alte violenţe, 12 tâlhării, 10 infracţiuni la regimul rutier şi alte fapte prevăzute de Codul Penal. Localităţile cu cei mai mulţi minori cercetaţi penal sunt: Sascut, Tamaşi, Ungureni, Lipova, Buhoci şi Odobeşti. Pentru ca numărul minorilor care ajung în cătuşe sau victime ale unor infractori să fie cât mai redus, poliţiştii băcăuani au desfăşurat mai multe activităţi de prevenire a delincvenţei juvenile în şcoli, acolo unde este locul fiecărui copil. „Au avut loc întâlniri lunare cu elevii, cadrele didactice şi părinţii, în scopul prevenirii delincvenţei juvenile, ocazie cu care au fost prelucrate exemple de minori care au comis fapte penale şi minori care au fost victimele unor astfel de fapte”, a declarat agent şef adjunct Cătălina Creţu, purtător de cuvânt la IPJ Bacău. Sfaturile poliţiştilor pentru părinţi: – vorbiţi cu copiii despre valoarea proprietăţii personale şi publice şi explicaţi-le că distrugerile aduc prejudicii întregii comunităţii

– explicaţi-le copiilor că furturile, indiferent de valoarea lor, nu sunt probe de curaj, ci fapte pedepsite de lege

– este bine să cunoaşteţi toţi prietenii copilului dumneavoastră. Un anturaj nepotrivit poate avea o influenţă negativă asupra comportamentului şi preocupărilor lui

-urmăriţi comportamentul copilului şi dacă posedă lucruri pe care nu şi le putea permite (ceasuri scumpe, telefoane mobile etc)

– evaluaţi, prin discuţii, dacă copilul poate face diferenţa dintre faptele bune şi cele rele

– păstraţi legătura cu şcoala pentru a cunoaşte comportamentul şi rezultatele la învăţătură.

