În continuare hoţii râvnesc la pădurile din judeţul Bacău, iar aici trebuie să intervină poliţiştii care să combată tăierile şi sustragerile de material lemnos. Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău a prezentat săptămâna aceasta un raport al activităţilor derulate pentru stoparea furturilor de lemn, din care reiese că în primele şase luni ale acestui an au fost întocmite 154 de dosare penale şi s-au aplicat peste 300 de sancţiuni contravenţionale. „Ne-am concentrat atenţia pe combaterea tăierii şi comercializării ilegale de material lemnos. Au fost înregistrate 154 de dosare penale, din care 39 au fost rezolvate cu referate de terminare a urmăririi penale şi s-a făcut propunere de trimitere în judecată a persoanelor care făceau obiectul acestor cercetări. De asemenea, au fost aplicate 331 de sancţiuni contravenţionale, conform Legii 171/2010, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, în valoare de peste 546.000 de lei”, a declarat chestorul de poliţie Vasile Oprişan, inspectorul şef al IPJ Bacău. În aceeaşi perioadă au fost organizate 122 de acţiuni şi 485 de controale, cu ocazia cărora au fost controlate peste 1.300 de vehicule de transport, s-au confiscat 938 mc de material lemnos, în valoare de circa 395.000 de lei, nouă ferăstraie mecanice şi patru topoare, opt autovehicule şi 18 căruţe. La aceste activităţi derulate în zonele cunoscute pentru tăieri ilegale de arbori participă şi jandarmii, dar şi angajaţi de la Silvic. Potrivit şefului IPJ Bacău, au fost şi situaţii în care chiar proprietarul tăiase o suprafaţă din pădure, dar a reclamat la Poliţie că arborii i-au fost furaţi, minciuna ieşind la iveală în urma cercetărilor, iar cei implicaţi au fost arestaţi. 0 SHARES Share Tweet

