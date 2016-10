Peste 130 de pompieri salvatori băcăuani cu 17 mijloace au plecat spre municipiul București pentru a interveni în operațiunile de salvare și înlăturare a efectelor negative provocate de seismul de peste 7 grade pe scara Richter produs în zona Vrancea.

Reamintim faptul că în această dimineață Ministerul Afacerilor Interne a inițiat un exercițiu de alarmare pentru verificarea capacității de reacție și de intervenție a structurilor pentru situații de urgență.

Exercițiul “Seism 2016” se desfășoară sub coordonarea DSU și are ca scop verificarea capacității de reacție și de intervenție a structurilor pentru situații de urgență, timpul necesar mobilizării unor capabilități suplimentare, modul de implementare a procedurilor de coordonare adoptate în acest an, precum și identificarea și remedierea eventualelor deficiențe.

Ministrul Afacerilor Interne, Dragoș Tudorache, a anunțat că marți dimineață, la ora 8,04, a fost declanșat un exercițiu ce simulează intervenția autorităților în urma unui cutremur de peste 7 grade pe Richter, cu impact la București și Iași, scopul fiind verificarea timpilor de reacție și capacitatea de mobilizare.

„La ora 8,04 am declanșat la nivel național un exercițiu care simulează un cutremur de magnitudine de peste 7 grade pe scara Richter, un cutremur cu impact la București și Iași. Ora declanșării și momentul declanșării au fost știute de dimineață de trei persoane: domnul președintele Iohannis, domnul prim-ministru și cu mine, asta pentru a ne asigura că vom avea o reacție din partea sistemului, din partea structurilor autorizate. Obiectivul acestui exercițiu este de a testa conceptul de intervenție pe care l-am definit după tragedia de la Colectiv. (…) Practic, exercițiul de astăzi validează sau vrea să valideze acest concept, să vedem dacă procedurile pe care le-am scris, pe care le-am gândit sunt și duc la un concept de intervenție unitar și eficient”, a declarat ministrul într-o conferință de presă.

Acțiunile de protest din sănătate organizate de Federația SANITAS vor fi suspendate temporar, a anunțat, Marius Sepi, prim-vicepreședintele SANITAS.

„Ieri și astăzi, cele două comisii reunite au votat în totalitate amendamentele federației SANITAS, care rezolvă problemele ridicate de noi. Ținând cont de faptul că, întâmplător sau nu, azi dimineață s-a declanșat codul roșu de intervenție pe cutremur, adică toate unitățile sanitare sunt implicate (…), fiind solidari și cu suferințele prin care, din păcate, au trebuit să treacă pacienții români în aceste două zile de grevă generală și având angajamentul ferm al tuturor parlamentarilor cu care am vorbit că luni dimineață se va întruni plenul care va valida și vota amendamentele Federației SANITAS, consultându-mă cu colegii mei, cu comitetul de grevă, sunt în măsură să vă spun că la acest moment suspendăm temporar acțiunile de protest până la o dată pe care o să v-o comunicăm, până la o dată până la care vom avea răspunsul care ni s-a promis în plenul Parlamentului”, a declarat Sepi.