Peste 1100 de păsări ucise, în bagajele unor italieni care se întorceau din România cu avionul de la Bacău

Vameșii italieni din aeroportul Orio (Bergamo) au descoperit, în bagajele unor vănători italieni care veneau de la Bacău, un număr impresionant de păsări ucise ilegal, printre care se aflau inclusiv specii protejate, scrie Gazeta Românească, preluând cotidianul Vicenza Today. Cei 8 au fost arerstați. Mai mulți cetățeni italieni au fost prinși cu bagajele pline de păsări braconate. Peste 1.100 de păsări erau băgate în pungi sigilate, în bagajul de cală, cu elemenți de ladă frigorifică printre pungi. Totul se desfășura sub acoperirea unui act care indica doar că păsările sunt ciocârlii de câmp și că au fost vânate (a se citi – braconate) la Săbăoani, sub oblăduirea AVPS Roman. Știrea a apărut deja în presa italiană și atestă faptul că România a este un rai al braconierilor. În Italia, braconierii sunt anchetați de autoritățile din Bergamo, iar în România, Societatea Ornitologică Română (SOR) a sesizat Garda Națională de Mediu și a cerut anchetarea celor care au supervizat partida de vânătoare. Conform documentului prezentat de braconierii italieni, partida de vânătoare a fost organizată de AVPS Roman, județul Neamț. În acest document se specifică faptul că au fost vânate doar ciocârlii de câmp, dar în realitate au fost braconate alte specii: codobatură albă, scatiu, sticlete, florinte, inăriță, cânepar. Pentru a lămuri de ce vânătorii organizează partide de vânătoare la care se braconează specii protejate, SOR a cerut AGVPS din România să prezinte autorizația în baza căreia s-au organizat partida de vânătoare, precum și exemplarul duplicat al documentului pe care vânătorii italieni îl aveau în posesie, pentru a preciza numărul de păsări ucise. Conform legislației din România, un singur vânător poate „recolta" doar 50 de ciocârlii pe zi. Conform actelor, la vânătoare au participat 4 vânători – care puteau doborî doar 200 de exemplare de ciocârlie, dar poliția italiană a confiscat 1119 păsări, ceea ce înseamnă că organizatorii români au închis ochii la ilegalitate. Acesta nu este primul caz de braconaj la păsări comis de vânătorii italieni în România. În 2009, în Balta Mare a Brăilei, un braconier italian a fost prins cu 2000 de ciocârlani. În 2010, în județul Brăila au fost prinși 15 braconieri italieni cu mii de ciocârlii, ciocârlani și prepelițe. În 2011, vameșii unguri au interceptat un transport de 11.000 de ciocârlii vânate în România și care plecau spre Italia. În 2013, un alt italian a fost prins în Ialomița cu 5.400 de ciocârlii braconate.