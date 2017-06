Peste 100 de locuri de munca disponibile

Dupa mai bine de trei luni, piata muncii pare sa se invioreze oarecum. O demonstreaza faptul ca in aceasta saptamâna numarul posturilor vacante comunicate de catre angajatori Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Bacau a crescut, dupa ce in lunile din urma a tot scazut. Astfel, daca pâna acum in evidenta AJOFM Bacau au fost 80-90 locuri de munca disponibile, in prezent sunt 108. Pentru prima data dupa multa vreme au aparut oferte noi, pentru somerii care au o calificare mai deosebita. Se cauta, in momentul de fata, si 2 asistenti medicali generalisti, 1 inginer constructor, 1 tehnician prelucrare textile pielarie, precum si 1 tehnician mecanic. Pe lânga aceste posturi, firme din sfera serviciilor ofera 2 locuri de controlor bilete, 1-coafor, 1-cofetar, 1-frizer, 2-gestionar, 5-instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze si 10-operator vânzari prin telefon. In alte domenii de activitate se gasesc 2 posturi de ambalator, 1-bobinator motoare electrice, 1-electrician, 3-finisor produse abrazive si 5 sudor. Dar trebuie sa mai spunem si ca, in continuare, oferta de locuri de munca este mai generoasa doar in industria textila si de pielarie. Firme cu acest profil au nevoie si acum de 45 confectioneri imbracaminte, 2 controlori calitate, 1 mecanic si 17 muncitori necalificati in confectii, precum si de 2 confectioneri incaltaminte si 2 tricoteri.

