Peste 100 de elevi, invitaţi la Ziua Poliţiei Locale Bacău de Geta Panaite - Poliţiştii locali din municipiul Bacău au avut astăzi un program mai special. Au sărbătorit în avans Ziua Poliţiei Locale (stabilită oficial pentru data de 21 mai) şi au primit de dimineaţă vizita a peste 100 de copii, de la şcolile pe care le au în supraveghere, cărora le-au prezentat armamentul din dotare, maşinile de intervenţie şi patrulare. „Copiii au fost angrenaţi şi în scurte prelegeri şi concursuri pe teme de circulaţie rutieră, ordine şi linişte publică, fiind recompensaţi, pentru efortul depus şi rezultatele obţinute la teste, cu diplome de merit şi materiale promoţionale cu însemnele instituţiei", a declarat Florin Podoleanu, purtător de cuvânt la Poliţia Locală Bacău. La Ziua Poliţiei Locale au răspuns invitaţiei şi oficialităţile locale, şefii instituţiilor cu care agenţii colaborează în misiunile lor de zi cu zi, dar şi reprezentanţii asociaţiilor de proprietari.

