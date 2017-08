La data de 19 august a.c., în intervalul orar 17.00-01.00, poliţişti din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Răcăciuni, sprjiniţi de poliţişti din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale au acţionat pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale şi pe linia respectării regulilor de circulaţie rutieră. În acest interval orar, poliţiştii au verificat un număr de 124 autovehicule, au legitimat 176 de persoane, au constatat 4 infracţiuni flagrante la regimul rutier şi au reţinut 3 permise de conducere, 4 certificate de înmatriculare şi 2 rânduri de plăcuţe de înmatriculare. De asemenea, au fost aplicate 62 de sancţiuni contravenţionale la regimul rutier, Legea nr. 61/1991 şi Legea nr. 12/1990, în valoare totală de 33.515 lei. La data de 19 august a.c., în jurul orei 18.00, pe DC 108 din comuna Valea Seacă, poliţiştii au depistat un localnic de 59 ani, conducând un moped fără a deţine permis de conducere. La data de 19 august a.c., în jurul orei 19.00, poliţiştii au depistat un tânăr de 25 ani, fără permis de conducere, în timp ce conducea un moped pe DC 109, pe raza comunei Orbeni. La data de 19 august a.c., în jurul orei 20.30, pe DC 109 din comuna Orbeni, poliţiştii au depistat un bărbat de 28 ani, din aceeaşi localitate, conducând un moped fără a deţine permis de conducere. S-au întocmit dosare penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. 20 SHARES Share Tweet

