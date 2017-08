Editorial Pesta neglijenţei de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Din nou alertă maximă. Peste sate şi crescătoriile de suine vine iar ameninţarea cu pesta porcină, de data aceasta de origine africană. Tot efectivul de medici şi tehnicieni veterinari a fost mobilizat şi concentrat pentru a efectua controale la sânge, cu extindere şi în privinţa curăţeniei, a respectării normelor interne şi europene de depozitare a gunoaielor rezultate din gospodăriile populaţiei, de pe drumurile publice şi surselor de apă. Ne amintim de toate acestea când vine „bomba”, când ne mai trag de urechi organismele europene, nu avem în genă o activitate permanentă. În lunile din urmă am fost prin mai multe localităţi ale judeţului, din declaraţiile primarilor, viceprimarilor am reţinut că totul este bine şi frumos prin centrul comunei, la şcoală sau primărie şi ai tentaţia să pleci mulţumit, numai că o curiozitate profesională te îndeamnă să ridici şi colţul preşului, să te uiţi după uşă. Este dezgustător, este criminal ce vezi: mormane de gunoaie pe câmpuri, pe râuri şi pâraie, pe uliţe, însă şi mai grav, am văzut, fără excepţie, cadavre de animale şi păsări aruncate la marginea drumurilor, oase curăţate deja de gurile flămânde ale câinilor, resturi de mâncare pe drumurile naţionale şi europene aruncate de şoferi grăbiţi, aflaţi în tranzit spre destinaţii răsăritene sau apusene. Se spune, se tot spune că e vorba de lipsa educaţiei, însă nu-i numai atât, intervine aici lipsa controlului şi a fermităţii instituţiilor responsabile. De aceea ne umple râia, facem bube negre, vine pesta porcină, când de fapt este vorba de pesta neglijenţei şi a iresponsabilităţii. 0 SHARES Share Tweet

